Московский «Спартак» в гостях обыграл польскую «Легию» со счетом 1:0, передает телеканал «Известия».

Гол в матче Лиги Европы забил Зелимхан Бакаев. На восьмой добавленной минуте игры «Спартаку» назначили пенальти. Но удар Томаша Пекгарта отбил вратарь москвичей Александр Селихов.

В итоге «Спартак» занял первое место в группе. Российский клуб вышел в 1/8 финала турнира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.