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В России растут продажи поддельной красной икры

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В России растут продажи поддельной красной икры. Торговцы контрафактом стремятся заработать на желании сэкономить, передает телеканал «Известия».

Цены на икру за последние 20 лет выросли в 7,5 раза. В 2021 году килограмм деликатеса стал стоить 5 тыс. рублей. В декабре икра подорожала еще на 30%, до 6,5 тыс. за килограмм. Сырье в подпольных цехах обходится всего в 250 рублей за кг. Имитацию красной икры делают из водорослей. На банки с подделкой клеят этикетки несуществующих фирм. Часто встречаются названия «Персей» и «САХАЛ». Но главный отличительный признак контрафакта — сверхнизкая цена.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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