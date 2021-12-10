Прямой эфир
Мир
Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
Мир
Госдеп опроверг данные о соглашении между Байденом и Путиным по Украине
Мир
Штаб операции в Донбассе отверг угрозу со стороны украинского корабля
Мир
В США приговорили россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы
Мир
Байден провел беседу с «Бухарестской девяткой» после саммита с Путиным
Мир
В МИД Франции рассказали о планах ЕС вернуть миссию в Афганистан
Мир
Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины
Наука
В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»
Наука
Биолог спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «Омикрона»
Спорт
«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Сюжет:

В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завершилось проектирование эскизов российской ракеты-носителя «Союз-5», следующий шаг — экспертное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

Взлетай, оружие: что за ракету испытала Россия в космосе
В Минобороны подчеркивают: никакой угрозы для МКС обломки уничтоженного спутника не представляют

«Эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу», — цитирует РКЦ ТАСС.

Как уточнили на предприятии, эскизный проект будет представлен экспертам «Роскосмоса» для утверждения.

При этом работу по его сдаче контролирует головная организация — исполнитель заказов по опытно-конструкторской работе «Феникс» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Еще 28 октября генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что при изготовлении ракет-носителей «Союз-5» специалисты будут использовать новый прочный и легкий сплав на базе алюминия-скандия.

По словам Баранова, использование нового алюминиевого сплава с повышенными прочностными свойствами позволит позволяет увеличить выводимую массу полезного груза на несколько сотен килограмм.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021