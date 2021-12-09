Французские деятели культуры против новаторской реконструкции Нотр-Дама

Во Франции разгорается скандал вокруг реконструкции Нотр-Дама. Парижская епархия подготовила концепцию для интерьеров собора, передает телеканал «Известия». Проект предусматривает обновление освещения, мебели и экспозиции. Например, в часовнях собора хотят поставить экраны для проекций. Против новаций выступили 100 деятелей культуры. Коллективное письмо с критикой проекта публикует газета Le Figaro. Подписанты призывают не искажать историческое пространство собора. Госкомиссия по реставрации Нотр-Дама пока не рассматривала проект.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.