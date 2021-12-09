Депутат от партии «Яблоко» появился голым на онлайн-заседании

Депутат от партии «Яблоко» Максим Петлин в ходе онлайн-заседания забыл завершить запись и прошел мимо камеры обнаженным. Видеозапись инцидента 9 декабря публикует РЕН ТВ.

Всего в видеоконференции участвовали девять человек, среди которых, в частности, был питерский коллега политика Борис Вишневский.

На кадрах видно, как депутат встает с места и начинает поправлять штаны. Затем он выходит из кадра и возвращается без одежды. В обнаженном виде Петлин быстро проходит мимо камеры.

Собеседники депутата, кажется, не заметили курьезное происшествие.

В апреле канадский депутат Уильям Амос появился без одежды во время онлайн-заседания палаты общин. После случившегося депутат принес извинения своим коллегам, заявив, что это была «досадная ошибка».

В том же месяце похожий инцидент произошел с эстонским депутатом Тармо Круузимя. Во время онлайн-заседания парламента он предстал на экране раздетым в постели с электронной сигаретой. Парламентарий собирался задать вопрос по проблемам климата, однако оказался не готов к тому моменту, когда ему предоставили слово.