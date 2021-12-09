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Обновленная библиотека открылась в селе Хитрово Тамбовской области

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В здании Дома культуры села Хитрово Рассказовского района Тамбовской области открылась модельная сельская библиотека. Более 850 местных жителей смогут оценить не только дизайнерский ремонт, но и новые возможности учреждения.

В частности, для посетителей с ограниченными возможностями здоровья закуплен тифлофлешплеер с набором «говорящих книг», электронная лупа, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Появились издания с дополненной реальностью — энциклопедии и атласы в 4D-формате. В сельской модельной библиотеке теперь есть робот Маша. Искусственный интеллект умеет говорить, читать вслух аудиокниги, проводить экскурсии и т. д.

В сентябре в селе Заворонежское Мичуринского района Тамбовской области презентовали передвижной культурный центр — автоклуб стоимостью около 5 млн рублей, который появился в районе в рамках национального проекта «Культура». Автомобиль позволяет превратить кузов-фургон в сценическую площадку и проводить выездные концерты. Передвижной автоклуб можно использовать и как мобильную библиотеку.

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