Российские каскадеры спасли жизнь пассажиру на борту самолета

Российские каскадеры спасли жизнь пассажиру самолета. ЧП произошло на борту рейса Санкт-Петербург–Симферополь, сообщает телеканал «Известия». У мужчины началось кровотечение, самолет вынужденно посадили в аэропорту Воронежа. На борту находилась команда каскадеров, летевшая в Крым. Среди трюкачей оказался человек с медицинской подготовкой.

«У человека проблемы после операции. Важнее новость о том, что с ним сейчас. Если с ним сейчас всё хорошо, значит, всё хорошо. А то, что там произошло, это ерунда», — рассказал каскадер Денис Чернорицкий.

Из самолета пассажира вынесли на руках и передали медикам. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

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