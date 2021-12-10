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«ВКонтакте» показала 5-й сезон образовательной программы Московской биеннале

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Пятый сезон образовательной программы Московской международной биеннале современного искусства стал доступен во «ВКонтакте». В сообщество «Культура ВКонтакте» загрузили все 10 видео биеннале.

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Образовательная программа Московской биеннале разработана для зрителей без специального образования. Им расскажут о 10 музеях и выставочных пространствах столицы, которые интересны, но менее известны широкой публике.

В проекте приняли участие Музей археологии Москвы, Музей AZ, Фонд культуры «Екатерина», Фонд RuArts, Музей Вадима Сидура, музей «Собрание», Stella Art Foundation, Музей транспорта Москвы, Музей Павла и Сергея Третьяковых, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

«Перефразируя Уолта Диснея, музей — «место, где люди могут найти счастье и получить знания. Место, где родители и дети могут приятно проводить время в компании друг с другом. Место, где учителя и ученики открывают новые, лучшие пути учения и понимания. Это одновременно и ярмарка, и выставка, и игровая площадка, и место встречи с чудом и красотой». И мне хочется, чтобы люди знали о как можно большем количестве таких «мест встречи с чудом и красотой», — рассказала президент Московской биеннале Юлия Музыкантская.

В пятом сезоне зрители в числе прочего узнают о новом проекте Государственной Третьяковской галереи — Музее Павла и Сергея Третьяковых. Для посещения этот музей откроется только в 2022 году. Также впервые будут показаны реставрационные мастерские Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Большая часть пятого сезона биеннале — это частные инициативы. Каждая серия цикла начинается с рассказа о концепции, коллекциях и выставках.

«ВКонтакте» является главным партнером образовательной программы Московской биеннале.

«Команда «ВКонтакте» прекрасно знает свою аудиторию. В этом сезоне мы постарались работать в максимально тесной коллаборации с коллегами и уже на этапе проработки идеи продумать все детали. Нам хотелось сделать яркий проект, интересный для современных молодых людей. Поэтому автор сценариев всего цикла — Вера Толстая, 19-летняя студентка ГИТИСа. Ведущая 5-го сезона Евгения Гладкина — активный блоггер, работающая мама и частый посетитель самых разных выставок, но не искусствовед. И вопросы, которые она задавала, как нам кажется, именно такие, которые мог бы спросить любой посетитель», — добавила Музыкантская.

Увидеть пятый сезон образовательной программы также можно будет на экранах в поездах ОАО «РЖД».

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