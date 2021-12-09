Холодный циклон накрыл западную часть Европы

Мороз и метели накрыли южную и западную часть Европы. Холодный циклон пришел в несколько итальянских городов, включая Милан. В Бергамо перенесли матч группового этапа Лиги Чемпионов. Футбольное поле замело снегом, его даже не удалось расчистить, настолько обильными были осадки. Игра должна состояться 9 декабря, если погода улучшится. Горнолыжные курорты Франции утопают в сугробах. Снег не прекращается, по улицам почти невозможно передвигаться, передает телеканал «Известия». Местные жители откапывают машины и расчищают дороги.

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