Гендиректор Instagram дал показания перед сенатом США. Главный вопрос к Адаму Моссери — как соцсеть влияет на детей, сообщает телеканал «Известия».

Поводом послужили исследования Meta, которые показали, что интернет-платформа негативно влияет на молодых пользователей.

Внутренние документы обнародовала бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген. По словам Моссери, вопрос, сколько времени дети должны проводить в Сети, решают родители.

«Я родитель, я могу понять обеспокоенность родителей о том, сколько времени проводит ребенок с устройством. Но я думаю, что родитель знает, что лучше. Если кто-то устанавливает предел в 10 минут, кто-то в 3 часа, то кто я такой, чтобы диктовать», — заявил Моссери.

Он добавил, что Instagram не вызывает привыкания, а, наоборот, помогает детям.

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