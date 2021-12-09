В России ужесточат санкции за задержки авиарейсов, сообщает телеканал «Известия».

Генпрокуратура собирается включить такие штрафы в КоАП. Ведомство недовольно ростом количества жалоб от пассажиров. Сейчас оштрафовать перевозчика можно по Воздушному кодексу. Но на практике привлечь компанию к ответственности затруднительно. По мнению перевозчиков, усиление наказаний — неэффективная мера. Дополнительные издержки приведут к росту цен на билеты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.