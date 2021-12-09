Эксперт объяснил несбыточные прогнозы Минэкономразвития

За последние 13 лет чиновники Минэкономразвития разработали минимум четыре долгосрочных прогноза с ожиданиями высоких темпов роста экономики, доходов населения и предсказуемой инфляции. Почти все заложенные в документах показатели так и не стали реальностью. Сначала на пути их исполнения вставали кризисы 2008–2009 и 2014–2015 годов, потом COVID-19, захвативший планету. «Известия» разобрались, почему в ведомстве разрабатывают несбывающиеся прогнозы.

Разработку долгосрочных прогнозов в Минэкономразвития в настоящее время курирует профильный замминистра Полина Крючкова.

Занимавший эту должность с августа 2014 по февраль 2017 года Алексей Ведев рассказал «Известиям», что формирование долгосрочных прогнозов необходимо, чтобы предвидеть возможные структурные изменения.

Кроме того, это нужно и для долгосрочного планирования бюджета и сферы социального обеспечения — тех же пенсий. Вместе с тем точность конкретных показателей прогноза не слишком принципиальна, уверен он.

«Сами цифры угадать не так важно. Но я всегда выступал за то, чтобы в долгосрочном прогнозе уйти от номинальных цифр и работать с пропорциями — например, в долях ВВП», — констатировал Алексей Ведев.

По его словам, есть в долгосрочном прогнозировании и другой аспект.

«Выпущенные прогнозы были слишком оптимистичными, что с политической точки зрения понятно: Минэкономразвития, отвечающее за экономический рост, не может выступать циником», — пояснил бывший замминистра.

При этом каких-либо санкций для чиновников за несбывшиеся ожидания не предусматривалось, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мечтать и вредно: почему не сбываются долгосрочные экономические прогнозы