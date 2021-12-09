Российский фонд прямых инвестиций отмечает 10-летие

Российский фонд прямых инвестиций отмечает 10 лет с момента создания, сообщает телеканал «Известия».

РФПИ создан по инициативе президента и премьер-министра. Благодаря фонду в Россию пришли мировые компании, которые здесь ранее не работали. РФПИ наладил стратегическое партнерство с 30 структурами из 18 стран. Фонд привлек в экономику России более $40 млрд иностранного капитала. Компания реализовала более 100 проектов на 2,1 млрд рублей.

«Как глава Mumtalakat, суверенного фонда Королевства Бахрейн, я очень горжусь нашим партнерством с РФПИ, которое началось в 2014 году с подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме, — заявил Халид Аль Румайхи, генеральный директор инвестиционной компании Бахрейна Mumtalakat. — За минувшие годы сотрудничество только укрепилось. Благодаря нашему соглашению о соинвестициях мы смогли инвестировать в некоторые из наиболее интересных компаний в России, от «Интергео» до Mail.ru. Поэтому неудивительно, что в 2020 году Mumtalakat удвоил свои обязательства по программе автоматического соинвестирования, что позволило нам увеличить свое участие в инвестиционных проектах РФПИ».

РФПИ занимается продвижением российской вакцины от COVID-19. Инвестиции в «Спутник V» составили 22 млрд рублей.

«РФПИ также внес неоценимый вклад в повышение конкурентоспособности и модернизацию российской экономики посредством прямых инвестиций внутри страны и неустанных усилий по привлечению иностранного капитала, — отметил председатель и генеральный директор Корейской инвестиционной компании (KIC) Чин Сон Хо. — За последние два года РФПИ также вложил значительные средства в исследования и испытания вакцины. Вы стали для нас примером успешного решения новых задач в непростое время. Коллектив KIC желает вам дальнейшего роста и успехов на пороге вашего следующего десятилетия. Мы также надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства».

Препарат зарегистрирован в 71 стране с населением 4 млрд, это более половины населения земного шара. За пределами РФ «Спутником V» привились более 100 млн человек. Что касается однокомпонентной версии вакцины, то она одобрена в 22 странах.

Препараты от COVID-19 также будут производить за пределами РФ. РФПИ заключил принципиально важные соглашения. Среди ключевых партнеров — Serum Institute of India, крупнейший в мире создатель вакцин.

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