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СК потребовал арестовать экс-председателя думы Чукотки по делу о хищении

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Следственный комитет (СК) России попросил заключить под стражу экс-главврача Чукотской окружной больницы, бывшего председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом 8 декабря сообщил его адвокат Дмитрий Калинин.

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Ранее в этот день инициатор возбуждения уголовного дела депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале подтвердил, что Маслова задержали в среду при попытке вылететь в Москву из Анадыря. Сейчас тот находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

«СК собирается выйти в суд с ходатайством об избрании моему подзащитному Маслову меры пресечения в виде содержания под стражей, хотя оснований для этого никаких нет», — цитирует адвоката Маслова ТАСС.

По словам защиты, следствие считает, что экс-председатель думы собирается скрыться от правоохранителей. При этом адвокат подчеркнул, что подзащитный надлежащим образом уведомил следователя о необходимости выехать за пределы Чукотки.

«Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ»). Вину мой подзащитный не признал», — сказал Калинин.

Адвокат направил ходатайство в Анадырский городской суд с требованием освободить Маслова из-под стражи и признать его задержание незаконным.

По версии следствия, Маслов незаконно получал премии, когда был председателем думы Чукотского АО, и причинил имущественный ущерб бюджету региона.

В свою очередь, Хинштейн утверждает, что Маслов незаконно получал дополнительные денежные средства из Пенсионного фонда РФ, не являясь при этом неработающим пенсионером. В результате сумма ущерба от противоправных действий экс-председателя думы составила более 1,1 млн рублей. Также, по словам депутата, фиктивное освобождение Маслова от депутатских обязанностей позволило ему незаконно получить почти 2,5 млн рублей компенсации за увольнение.

Общая сумма ущерба от действий Маслова оценивается примерно в 9 млн рублей.

8 декабря в Санкт-Петербурге задержаны владелец «Рив Гош», совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер, а также его супруга и деловой партнер Инна Мейер. Они подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса.

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