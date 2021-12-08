Библиотеку с кинозалом и коворкинг-зоной открыли в Рязани

В Рязани состоялось открытие обновленной библиотеки-филиала № 12. К сотрудникам учреждения обратилась заместитель главы городской администрации Надежда Штевнина.

«Здесь создана удивительная солнечная атмосфера, и, несмотря на все сложности нашей жизни, вы сохраняете такие места, где можно получить эмоциональное и эстетическое удовольствие, наполниться энергией», — отметила Штевнина.

В рамках нацпроекта «Культура» в здании сделали ремонт помещений, закупили новую мебель и техническое оборудование, оформили зоны, передает РИА «7 новостей». Каждая зона в библиотеке уникальна, над их созданием работали художники-дизайнеры. Организованы места для чтения, детский сектор с игровой зоной, информационный зал с инсталляцией, кинозал, коворкинг-зона.

В 2022 году обновленные пространства появятся в библиотеке № 9, Центральной детской и в Пятом филиале централизованной системы детских библиотек.