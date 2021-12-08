Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Госдума в третьем чтении приняла закон о расширении полномочий полиции. Сотрудники МВД получили право вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан. Осматривать машины можно также для проверки заявлений о происшествиях, передает телеканал «Известия». Для задержания смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. Норма применяется для задержания лиц, на которых указали очевидцы. Это правило применяется также для задержания лиц, на которых очевидцы указали как на совершивших преступления. Стражам порядка разрешили представляться уже после прекращения противоправных действий. Не предъявлять удостоверение можно в случае угрозы жизни и здоровья полицейского.

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