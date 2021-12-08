Прямой эфир
Мир
Новый канцлер ФРГ Шольц прокомментировал обострение ситуации вокруг Украины
Наука
Японские туристы и космонавт из России открыли люки и перешли на МКС
Авто
ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку со штрафами для водителей
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
Общество
Собянин встретился с сотрудниками подвергшегося нападению МФЦ
Экономика
В Молдавии заявили о ежедневных переводах денег «Газпрому» в счет долга
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Мир
Байден заявил об отсутствии намерений США применять силу против России
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

0
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в третьем чтении приняла закон о расширении полномочий полиции. Сотрудники МВД получили право вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан. Осматривать машины можно также для проверки заявлений о происшествиях, передает телеканал «Известия». Для задержания смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. Норма применяется для задержания лиц, на которых указали очевидцы. Это правило применяется также для задержания лиц, на которых очевидцы указали как на совершивших преступления. Стражам порядка разрешили представляться уже после прекращения противоправных действий. Не предъявлять удостоверение можно в случае угрозы жизни и здоровья полицейского.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021