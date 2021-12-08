Охрану елок усилят на территории Красноярского края перед праздниками

На территории Красноярского края в преддверии новогодних праздников усилят охрану хвойных деревьев. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства.

Ежедневно мобильные группы выходят в рейды для предотвращения незаконных рубок. На дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Они проверяют документы у граждан, которые перевозят хвойные деревья, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«По закону заготавливать хвойные деревья к новогодним праздникам могут только предприниматели по результатам открытого аукциона, лесничества, а также арендаторы лесных участков», — напомнил замминистра лесхоза Анвар Бикбов.

В ведомстве рекомендуют приобретать хвойные деревья в лесничествах или на елочных базарах. Они начнут работать в третьей декаде декабря.