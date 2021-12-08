Apple снизила производство iPhone 13 в сентябре и октябре

Производство новых iPhone сократилось на 20%. Показатель в сентябре и октябре оказался ниже целевых значений. По данным СМИ, спад вызван проблемами поставок и подачи электричества в Китае. Выпуск iPhone и iPad прекратился на нескольких фабриках в начале октября. Приостановили производство микросхем во Вьетнаме и Малайзии, передает телеканал «Известия». Мера была вызвана ограничениями из-за коронавируса. В 2021 году Apple должна была выпустить 230 млн устройств.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.