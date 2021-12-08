Стали известны подробности задержания владельца «Рив Гош» в Петербурге

Владельца компании «Рив Гош» и совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера задержали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что Мейера задержали в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования». Оно было возбуждено еще в 2017 году на основании заявления представителя Сбербанка.

Также в рамках этого дела ранее был арестован один из крупнейших акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, но позже его отпустили и он уехал за границу.

Ранее 8 декабря сообщалось, что Мейер с супругой, которая является и его деловым партнером, Инной Мейер были задержаны по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб., которые они получили на развитие бизнеса.

Мейера и его супругу допрашивают в качестве подозреваемых по факту мошенничества.

«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии конфликта между Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (владеют 61,5%) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за этого когда-то крупнейший в России интернет-ритейлер с начала 2020 года фактически прекратил работу.