Верховный суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Верховный суд России еще раз проверит приговор по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, которые были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом стало известно в среду, 8 декабря.

Основанием для проверки приговора по делу стало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В ЕСПЧ усомнились в беспристрастности присяжных и посчитали, что в отношении осужденных был нарушен пункт 6 Конвенции о правах человека, который гарантирует право на справедливый суд.

Решения ЕСПЧ могут стать основанием для возобновления производства по делу. Окончательное решение принимает президиум Верховного суда РФ.

Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенке сразу после пресс-конференции адвоката. Суд признал виновными в их убийстве одного из основателей журнала «Русский образ» Тихонова и активистку организации «Русский вердикт» Хасис.

Убийство Маркелова связано с его активным участием в антифашистской деятельности и защите лиц, придерживающихся этой идеологии.