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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают защиту белых медведей. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» 8 декабря проходит круглый стол на тему: «Белые медведи — способы спасения медвежат».

Почему белые медведи в последнее время всё чаще выходят к людям? Как глобальное потепление влияет на выживаемость животных? Существует ли проблема нехватки корма на территориях обитания? Как защитить медвежат от браконьеров? Каковы риски полного вымирания вида в ближайшие годы? Какими должны быть оптимальные условия содержания белых медведей в неволе?

Участники:

  • Амирхан Амирханов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
  • Варвара Семенова, главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России;
  • Марина Галещук, ведущий специалист Московского зоопарка, координатор европейской популяционной программы по белым медведям (ЕЕР);
  • Ирина Вощанова, научный сотрудник сектора научных исследований Московского зоопарка.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Высокая смертность медвежат негативно влияет на популяцию и ставит под угрозу существование вида.

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