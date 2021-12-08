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В России создаются аэромобильные подразделения на багги

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Российские десантники, морпехи и разведчики переходят на сверхлегкие автомобили. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, в настоящее время прорабатывается организационно-штатная структура новых подразделений, которые будут полностью оснащаться багги.

Эту технику должны получить десантно-штурмовые подразделения ВДВ, разведывательные соединения Сухопутных войск и морские пехотинцы из бригад береговых войск российского ВМФ.

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Для десантно-штурмовых подразделений будет изготовлено несколько моделей багги, рассказали источники. Десантники получат машины огневой поддержки — ее вооружат пулеметами, гранатометами и огнеметами. Противотанковые расчеты пополнятся багги, оснащенными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Зенитные расчеты — машинами с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) вооружат багги для перевозки припасов и даже ремонта.

Ранее Минобороны сообщало, что боевые багги «Сармат» были применены на стратегических учениях «Запад-2021». На маневрах они использовались в составе десантно-штурмовых подразделений ВДВ как легкие транспортные средства огневой поддержки. Известно, что багги перевозились транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ на внешней подвеске.

Новые машины в условиях, близких к боевым, тестировали солдаты и офицеры 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригады. На маневрах они показали себя как надежные машины.

Новый багги — это унифицированный плавающий автомобиль многоцелевого назначения, разработанный в рамках ОКР «Стрела». В войсках в зависимости от модификации его знают как «Сармат» или «Сармат-2».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В темпе багги: армию вооружат сверхлегкими машинами

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