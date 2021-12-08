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В даркнете предлагают купить 51 тыс. номеров клиентов БКС

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В даркнете продается база данных из 51 тыс. номеров, предположительно, клиентов «БКС Мир Инвестиций», узнали «Известия».

По этим номерам клиенты входят в свой личный кабинет на сайте «БКС Мир Инвестиций» и торгуют на бирже, выводят деньги, смотрят отчеты, уточнил «Известиям» продавец. По его словам, преимущественно номера принадлежат жителям Москвы. Паролей в базе нет.

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По словам продавца, базу планируется продать в одни руки по цене 15 рублей за номер. Можно купить ее и за два эфира (в эквиваленте порядка 650 тыс. рублей). Продавец подчеркнул, что «сбрутил» базу (получил методом перебора. — «Известия»).

«Сотрудники информационной безопасности БКС провели тщательный анализ, никаких утечек клиентских данных из компании не было. Мы традиционно предпринимаем все возможные меры по защите данных клиентов. Продаваемые на рынке базы данных не имеют никакого отношения к БКС», — сообщили «Известиям» в финансовой группе БКС.

Обезличенные сведения с номерами телефонов не могут быть отнесены к персональным данным, заявили «Известиям» в Роскомнадзоре. В службе подчеркнули, что в этом случае речь не идет об утечке базы персональных данных клиентов компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вскрыть счёт: в даркнете предлагают купить 51 тыс. номеров клиентов БКС

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