Хотя переговоры Владимира Путина и Джо Байдена 7 ноября продолжались больше двух часов, такого временного отрезка совершенно недостаточно, чтобы подробно обсудить все накопившиеся проблемы между странами. Слишком много их образовалось за те годы, в которые дипломатические контакты не по инициативе нашей страны были сведены к абсолютному минимуму.

К тому же сейчас традиционную повестку по стратегической стабильности основательно затмили события на Украине и вокруг неё. Не зря основное место в краткой расшифровке переговоров и от Кремля, и от Белого дома посвящено именно этой тематике.

Ещё в октябре в США сначала в очередной раз подняли тему якобы неизбежности вторжения России на Украину, а затем раздули её до такой степени, что та к сегодняшнему дню вышла в явные лидеры геополитической повестки, особенно в Европе. По заявлению Госдепа, РФ готовится для этого мобилизовать «почти все Сухопутные войска к западу от Урала». При этом рационально объяснить, зачем нашей стране может потребоваться такое нападение, они по-прежнему не в состоянии.

Переговоры во вторник стали первой с начала этого обострения возможностью для лидеров России и США напрямую и максимально откровенно обозначить свои позиции по Украине и высказать свои опасения.

Как мы помним, именно формирование похожего информационного фона о якобы военной опасности со стороны России в своё время стало мощным драйвером для ускоренного принятия стран Прибалтики в состав Североатлантического альянса. Возможно, нынешние информационные атаки также направлены на то, чтобы сломить сопротивление тех влиятельных европейских членов блока, которые не хотят присоединения к нему Киева.

Такая перспектива не может не тревожить Россию, ведь не надо забывать, что одной из прочерченных властями РФ в этом году «красных линий» названо вступление Украины в Североатлантический альянс. На переговорах Владимир Путин вновь подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение в пограничных регионах нового наступательного вооружения абсолютно неприемлемо.

Россию тоже много чем беспокоит ситуация на востоке Украины. Здесь начало применяться передовое оружие, полученное из США и других стран НАТО, видно сосредоточение войск к линии фронта и резкое усиление обстрелов, в том числе с использованием тяжёлого оружия. Киев не демонстрирует и тени желания исполнять Минские соглашения.

И надо особо отметить, что всегда сохраняется опасность того, что, неверно восприняв сигналы о поддержке со стороны США и НАТО, Киев может бросить свои войска в атаку на непризнанные республики, попытавшись реализовать «карабахский» или «хорватский» сценарии силового решения вопроса неподконтрольных территорий.

Украинские власти изо всех сил стараются напрямую втянуть НАТО или хотя бы США в этот конфликт. За несколько дней до переговоров их министр обороны даже предложил на порядок увеличить количество американских, британских и канадских военных инструкторов в стране, а также расположить их не на отдалённых учебных полигонах, а выдвинуть непосредственно на передовую к линии разграничения.

Оборонное ведомство Канады сразу же отреагировало резким отказом на такие инициативы. Ответ США на них традиционно более уклончив. Хотя американский министр обороны Ллойд Остин и заявляет, что цель его страны на украинском треке — решить вопрос дипломатическим путём, без вступления в войну, боевые корабли и стратегические бомбардировщики США, регулярно посещающие Чёрное море, посылают совсем другой месседж. Таких колебаний в позиции вполне достаточно, чтобы вселить надежды в украинских турбопатриотов, мечтающих что НАТО пойдёт «освобождать оккупированные территории» плечом к плечу с украинскими войсками.

Уже во время переговоров из Вашингтона пришли новости, давшие осторожную надежду на некоторую разрядку отношений между Россией и США. Из проекта нового оборонного бюджета Штатов были изъяты некоторые экономические санкции против нашей страны. Ещё более важно, что дотации Украине там оставлены на прежнем невысоком уровне в $300 млн. Этого достаточно, чтобы в том же объеме оплачивать работу советников и военных инструкторов, а также поставлять ограниченные партии лёгкого вооружения. Но не даёт никаких надежд руководству Украины на бесплатное получение тяжёлых дорогостоящих вооружений, которое оно просило проспонсировать.

В этот раз на переговорах президентов из-за текущей украинской повестки на второй план отошли более «долгоиграющие» вопросы взаимодействия наших стран по стратегической стабильности и кибербезопасности. Тем не менее, эти вопросы тоже поднимались.

То, что с новым президентом Соединённых Штатов и его администрацией можно иметь дело по вопросам стратегической стабильности, в этом году подтвердил успех переговоров по продлению СНВ-3. Но простое продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не решает множество новых вопросов, появившихся в последнее десятилетие. И Россия, и США сейчас активно разрабатывают мало оговорённое в нём гиперзвуковое оружие.

В сочетании с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, устроенным прежней администрацией США, новая гонка вооружений в Европе выглядит неизбежной. Если не установить новые правила игры и не оговорить рамки, такими вооружениями вскоре ощетинится весь Европейский континент. Тем более, что Владимир Путин в своих выступлениях особо подчеркивал: американские гиперзвуковые ракеты, развернутые на Украине, могут всего за несколько минут долететь до Москвы.

Каких-либо судьбоносных решений по итогам переговоров не было объявлено. Впрочем, и Кремль, и Белый дом заранее дали понять, что их не будет. Но учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений каждая такая встреча чрезвычайно полезна. Ведь чем дольше в международных отношениях молчат дипломаты и политики, тем больше опасность, что вместо них начнут говорить пушки.

Автор — журналист, военный обозреватель газеты «Известия»

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