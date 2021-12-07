Пункты обогрева разворачивают на дорогах Нижегородской области

В Нижегородской области на трассе М-7 разворачивают мобильный городок жизнеобеспечения населения и пункт обогрева. Это связано с сильным снегопадом, который обрушился на регион.

Пункт расположен у деревни Ветчак Кстовского района. В палатках будут дежурить сотрудники МЧС и спецтехника на случай ЧС. В таких городках автомобилистам при необходимости окажут помощь. Водители смогут там зарядить свои телефоны и выпить горячего чаю.

По прогнозам синоптиков снегопад, метель и гололед сохранятся в Нижегородской области и 8 декабря. При этом порывы южного ветра будут достигать 12– 7 м/с. Все рабочие и спецтехника находятся в режиме повышенной готовности, пишет ИА «НьюсНН».