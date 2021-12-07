Вологодские полицейские спасли примерзшего языком к дорожному знаку мальчика

В Вологодской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь мальчику, который примерз языком к металлической конструкции. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили власти региона в своем Telegram-канале.

Отмечалось, что 6 декабря инспекторы ГИБДД Михаил Шихов и Денис Панов заметили ребенка около дорожного знака на трассе Чекшино–Котлас в Тотемском районе области.

«Мальчик решил лизнуть дорожный знак и крепко примерз к металлу. На улице было –27. Полицейские разделились. Один отправился за медиком, второй попытался отогреть трубу», — говорится в сообщении.

Позднее на место происшествия прибыли медики, которые помогли мальчику, также ему наложили швы.

Уточняется, что в текущий момент здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Эффективные способы освободить примерзший к металлу язык перечислила врач общей практики Екатерина Иванова. Медик дала рекомендации подышать теплым воздухом, от которого лед растает и освободит язык. Также сможет помочь и вода (даже холодная): нужно полить ее между примерзшим языком и металлическим предметом.