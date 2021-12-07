В Бурунди 38 человек погибли и 69 пострадали при пожаре в тюрьме

Как минимум 38 человек погибли в результате пожара, произошедшего утром во вторник, 7 декабря, в тюрьме в столице Бурунди Гитеге. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает AFP со ссылкой на вице-президента страны Проспера Базомбанзу.

В результате происшествия также серьезно пострадали 69 человек. По данным властей, на конец ноября текущего года в тюрьме находились 1539 заключенных. По словам нескольких свидетелей, огонь полностью уничтожил часть строений переполненной тюрьмы, пишет REGNUM.

При тушении пламени были задействованы семь пожарных машин и несколько карет скорой помощи. Полиция и военные перекрыли дороги, ведущие к тюрьме. Причина происшествия уточняется, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 8 сентября, около 40 человек стали жертвами пожара в тюрьме в городе Тангеранг провинции Бантен в Индонезии. Также были пострадавшие, их госпитализировали.