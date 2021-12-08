Менее двух недель остается до заключительного в этом году заседания совета директоров Банка России. Аналитики сходятся во мнении, что ключевая ставка будет повышена. И, скорее всего, на 1 процентный пункт, до 8,5%. Иного решения у регулятора сейчас, пожалуй, нет. Вернее будет сказать, что более мягкие решения приведут к негативным последствиям на финансовых рынках и не помогут экономике.

В условиях внешних рисков, фондовых шоков и растущей инфляции действовать необходимо быстро и решительно. Иначе есть опасность реализации «турецкого сценария». Именно политика ЦБ Турции привела к обесцениванию лиры почти в два раза за девять месяцев. Инфляция достигла 20% (при том, что в начале года она уже была около 15%), однако процентная ставка преждевременно была снижена до 15%. Это привело к атаке на лиру, а в дальнейшем может спровоцировать сокращение промпроизводства и потребительского спроса.

Банк России, безусловно, видит риски. И он уже демонстрировал способность действовать быстро и адекватно складывающейся обстановке. Основное внимание сейчас приковано к инфляции. Из-за этого ключевую ставку пришлось поднимать шесть раз. Главный вопрос — продолжать ли умеренно мягкую денежно-кредитную политику (когда ключевая ставка находится ниже уровня инфляции) или переходить к жесткой, то есть держать ставку выше инфляции. Оба варианта имеют плюсы и минусы.

Год назад ключевая ставка была 4,25%, а инфляция уже превышала 5%. К 2021-му инфляция превысила 8% — максимальный уровень за пять лет. Банк России прогнозирует, что инфляция будет снижаться, но, возможно, медленнее, чем это ранее ожидалось. Среднесрочный прогноз сейчас предполагает, что через год она упадет до 4–4,5%. Эффект высокой базы в пользу такого сценария. Однако заметно снижаться инфляция начнет не ранее июля. А значит, и ключевая ставка будет опускаться не ранее чем через полгода. И на этот период лучше проводить жесткую монетарную политику. Она в некоторой степени защищает рубль от шоков на финансовых рынках, стимулируя вложения в ОФЗ.

Ключевым моментом для определения уровня ключевой ставки на ближайшие полтора месяца будет статистика по инфляции. Недельные данные и экспертные оценки указывают на ее повышение до 8,4% в ноябре. Даже если это максимум на ближайшее время, то по итогам года инфляция окажется выше 8%. Это заметно повлияет на величину индексации регулируемых тарифов: газораспределения, РЖД, электросетевых, ЖКХ и других. В свою очередь, индексация тарифов — это один из факторов инфляции. В этих условиях ЦБ, на мой взгляд, не может проводить мягкую политику и повысит ставку до 8,5%. Можно даже допустить, что в случае проявления фондовых шоков или резкого ухудшения новостного фона ключевая ставка окажется еще выше.

Комментарии ЦБ по итогам заседания, очевидно не будут «мягкими». Скорее всего, даже будет указано на «возможность повышения ключевой ставки на одном из следующих заседаний». Вместе с тем я ожидаю, что будет сделан прогноз относительно достижения пика инфляции или прохождения его в ближайшем будущем. Это, возможно, вселит в участников рынка уверенность, что цикл ужесточения монетарной политики завершен или почти завершен.

Я ожидаю спокойную реакцию рынков на повышение ставки до 8,5%. Котировки ОФЗ уже соответствуют ожиданиям повышения ставки на 1 п.п. Пара USD/RUB продолжит торговаться в диапазоне 73–75. Игроки будут ловить сигналы, свидетельствующие о снижении инфляции, это приведет к притоку средств в ОФЗ с фиксированным купоном. Наибольший эффект повышение ставки вызовет на вторичных рынках. Очевидно, что увеличатся проценты по депозитам и кредитам, особенно ипотечным. И можно ожидать, что спрос на жилищные займы в I квартале замедлится. Впрочем, это поможет охладить рынок недвижимости, который, по оценкам экспертов, перегрет. На фоне ипотечного бума цены на новостройки в столичном регионе только за год выросли на 30%, и охлаждение этому рынку явно не помешает.

На ход торгов время от времени пытается оказать влияние (как правило, негативное) геополитика. Подобные риски тоже учитываются регулятором. Надо отметить, что за семь лет фондовый и валютный рынки выработали определенную устойчивость к негативному новостному фону на эту тему. В возможность введения жестких санкций инвесторы не верят. Я думаю, нет оснований полагать, что новостная повестка, носящая очевидно краткосрочный характер (даже переговоры президентов России и США), заметно повлияет на решение ЦБ на ближайшем заседании и найдет отражение в пресс-релизе. Коррективы могут быть внесены только при появлении реальных негативных фактов, а не слухов и спекуляций на тему геополитики.

Автор — начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»

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