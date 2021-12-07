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Главу крымского отделения «Аэрофлота» нашли мертвым в его кабинете

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Руководителя крымского представительства «Аэрофлота» Роберта Валеева обнаружили мертвым в его рабочем кабинете. Об этом 7 декабря сообщает «КП»-Крым».

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5 декабря мужчина планировал отправиться в командировку в Москву, где должен был встретиться с начальством. Однако вместо поездки Валеев заперся в кабинете и попросил его не беспокоить.

Спустя два часа коллеги попытались до него достучаться, но безрезультатно. Тогда они выбили дверь и обнаружили мужчину мертвым.

Отмечается, что Валеев оставил записку, в которой попрощался с семьей, а также обвинил в своей смерти двух человек, которые якобы хотели с его помощью разделить бюджет «Аэрофлота».

Глава республики Крым Сергей Аксенов подтвердил, что знает о смерти Валеева.

«Деталей не знаю, информационно знаю. Здесь не готов сказать, надо следствие просить комментировать», — сказал он.

Тело Валеева отправили на вскрытие. Расследованием случившегося занимается следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя.

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