Умер летчик-испытатель Гурген Карапетян

Летчик-испытатель ОКБ им. М.Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян умер на 85-м году жизни в Москве. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в холдинге «Вертолеты России».

«Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга «Вертолеты России» по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — говорится в сообщении.

Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Екатеринбурге. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. В 1962-м окончил курсы летчика испытателя. С 1974-го по 1993-й являлся старшим летчиком-испытателем ОКБ М. Л. Миля.

Поднял в небо и провел испытания таких вертолетов, как Ми-26, Ми-28, Ми-14, Ми-24. В 1992 году впервые в стране выполнил на Ми-28 петлю Нестерова.

В 1962–1982 годах установил 10 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности. В мае 1986-го принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1991 году Карапетяну присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».