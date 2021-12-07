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Эксперты назвали востребованные в США направления для российских айтишников в 2022 году

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Аналитики Rubrain.com рассказали о том, какие разработчики нужны западным компаниям и почему иностранные рекрутеры ищут российских специалистов.

По данным платформы по подбору IT-персонала, чаще всего компании в США, Израиле, Японии и Европе ищут российских специалистов в сферу продуктовой разработки. Наиболее востребованы программисты, знающие React, Angular, Java, PHP и Python. В среднем каждый третий запрос от компаний из США или Европы касается специалистов, владеющих этими языками. Также острую нехватку разработчиков на React ощущает израильский рынок — более 41% запросов на этих специалистов оттуда.

Что касается направлений бизнеса, то чаще всего российских разработчиков ищут для решения задач в медицинской, игровой и образовательной индустриях. И если в прошлом году спрос на специалистов из этих областей не превышал 10%, то сейчас именно эти три направления лидируют в списке запросов к рекрутерам и продолжают устойчиво расти.

Популярность российских программистов обусловлена как регулярными победами на мировых олимпиадах, так и общим подходом к работе.

«За последние десятилетие иностранные компании всё чаще нанимают наших разработчиков. Ценят сочетание их профессиональных и человеческих качеств. Особенно выделяют умение работать над продуктом, поддерживать и дорабатывать его. Наши специалисты практикуют быстрый онбординг, нестандартное решение задач, постоянное самообразование и при этом — лояльность к компании. Все эти качества особенно ценятся на иностранном рынке», — рассказывает CEO Rubrain Василий Воропаев.

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