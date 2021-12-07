США устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает телеканал «Известия».

Она также отметила, что Вашингтон проинформировал союзников о решении, и они должны сами решать как поступать в этой ситуации. При этом уточняется, что американские спортсмены поедут на соревнования. На Олимпиаде не будет представителей властей США. Псаки подчеркнула, что американская команда получит полную поддержку.

Причиной бойкота в Белом доме называют геноцид в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, якобы проводимый властями Китая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.