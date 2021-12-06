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Вильфанд назвал причину ожидающегося в Москве мощного снегопада

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Обильные осадки, ожидающиеся в Москве в ночь на 7 декабря, принесет южный, насыщенный влагой циклон. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в понедельник в беседе с «РИА Новости».

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По словам синоптика, циклон движется на столицу с юго-запада. Москва окажется в его периферии. Всего выпадет около четырех-шести сантиметров снега.

«Так как воздушные массы идут с юга, то они насыщены влагой, поэтому москвичей ожидает большое количество осадков», — подчеркнул он.

При этом с востока надвигается антициклоническое образование. При перемещении воздушных масс поток теплого воздуха будет хорошо выраженным, а ветер усилится до 15 м/с, сообщает телеканал «360».

Ранее 6 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде. Во вторник, 7 декабря, в Москве может выпасть рекордное количество снега — 14 мм. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года, сообщается на сайте aif.ru.

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