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Точные границы «зеленого пояса» утвердили в Волгограде

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В Волгограде определили точные границы «зеленого пояса», призванного защитить город от опустынивания и пыльных бурь. Об этом сообщает пресс-службе региональной администрации.

Площадь «зеленого пояса» составит 16,6 тыс. га. Он объединит уже существующие городские леса и земли лесного фонда, прилегающие к черте города.

В ближайшее время городские власти начнут инвентаризацию. Специалисты должны будут определить количество высаженных деревьев в Волгограде и на границе горокруга. Полученные данные позволят определить наилучший способ развития и сохранения «экологического щита».

Волгоград стал четвертым в регионе городом после Волжского, Михайловки и Урюпинска, утвердившим точные границы «зеленого кольца». Работа в этом направлении будет продолжена, по инициативе губернатора Андрея Бочарова создана специальная рабочая группа.

Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру», статус «зеленого пояса» ужесточит ограничения, связанные с соблюдением экологических норм в лесах. Например, в них нельзя будет использовать токсичные химикаты, а также добывать полезные ископаемые, в том числе песок.

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