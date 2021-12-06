Победителями интеллектуальной викторины «Лига знаний» стали 10 команд

В первом финале «Лиги знаний» победили 10 команд. В интеллектуальной игре общества «Знания» участвовали 20 тыс. человек, сообщает телеканал «Известия». Викторина стала продолжением всероссийского квиз-марафона. Команды состоят из 5 человек, минимальный возраст игрока — 12 лет.

«Умение командно работать, интерес к тому, чтобы всё время изучать что-то новое, ведь для того, чтобы играть на таком уровне и выйти в финал, нужно быть настоящим эрудитом. Поэтому для меня «Лига знаний» — это пропаганда и популяризация умных людей», — заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Победители отправятся в путешествие по России. Финалистов наградят экскурсией по родным городам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.