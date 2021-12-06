Рыбак провалился под лед реки Камы в Татарстане и утонул

В Лаишевском районе Татарстана под лед реки Камы провалился рыбак. Мужчина утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Трагедия произошла в понедельник, 6 декабря, на реке Кама у деревни Старая Пристань. Информация о случившемся поступила на единый номер экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что мужчина уже около 10 минут не подает признаков жизни, но подходить к месту провала по тонкому льду люди боятся.

Прибывшие на судне на воздушной подушке спасатели обнаружили погибшего в 50 м от берега. Тело мужчины доставили на сушу, где передали сотрудникам полиции.

22 ноября сообщалось о гибели двух рыбаков в деревне Ярлуково Липецкой области. Мужчины провалились под лед местного водоема и не смогли выбраться.