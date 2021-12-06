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России предрекли будущее пионера в технологии хранения углерода

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Лауреат Нобелевской премии мира (2007), заслуженный профессор корейского Института конвергенции науки и технологии Национального университета Инчхон Рае Квон Чунг заявил, что Россия может стать пионером и лидером в применении технологии хранения углерода. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 декабря, в пресс-центре МИЦ «Известия».

В ходе мероприятия участники дали прогнозы о главных технологиях будущего в преддверии форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0, который пройдет 7 декабря в Инновационном центре «Сколково».

«Прогнозировать на год, честно говоря, сложно, но я бы назвал самым важным нововведением в мире технологий, которое будет формировать наше ближайшее будущее, технологию хранения углерода. Еще один мой прогноз — Россия станет пионером в применении этой технологии, одним из лидеров», — сказал Квон Чунг, отметив, что ведущие державы мира вступили в гонку за углеродной нейтральностью, и у России есть все шансы оказаться в ее авангарде.

Управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group, директор Института Брюса Хендерсона Мартин Ривз со своей стороны спрогнозировал сохранение тренда на активное развитие технологий искусственного интеллекта. По его словам, эта тенденция также очевидна, как и то, что «искусственный интеллект действительно изменит мир».

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, комментируя предстоящий форум, отметил, что в ходе мероприятия будет представлен взгляд ученых, определивших состояние науки за последние десятилетия, на то, что произойдет с миром в ближайшем будущем.

«Это отличный повод сверить часы с теми, кто больше всех нас размышляет над самыми актуальными проблемами современности, продолжая продвигать науку дальше. Мы уверены, что в рамках форума возникнут возможности новых рабочих контактов между государством и бизнесом для решения вопросов, связанных с технологическими приоритетами России», — заявил Дворкович.

Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 пройдет 7 декабря в гибридном формате — офлайн в Технопарке «Сколково» и онлайн на сайте openinnovations.ru. Участникам предстоит обсудить самые актуальные темы, связанные с пандемией, с повесткой устойчивого развития, с технологиями будущего, с качеством жизни, которое в связи с социальными последствиями пандемии становится главным приоритетом всех правительств.

Прогнозы спикеров о том, какие технологии сильнее всего повлияют на жизнь человечества в ближайший год, будут заложены в «капсулу времени», которую вскроют в 2022 году.

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