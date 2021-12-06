6 января Про:взгляд выпускает в прокат фильм «Черный ящик»

6 января, в разгар новогодних каникул, кинопрокатная компания Про:взгляд выпускает в прокат фильм «Черный ящик», захватывающий и динамичный триллер Яна Гозлана.

«Черный ящик» — наполненный саспенсом и мастерски созданный фильм о расследовании авиакатастрофы в Альпах. Страшная трагедия уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины трагедии может только расшифровка черного ящика. Ее поручают молодому специалисту Матье (Пьер Нинэ) с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается в расследовании авиакатастрофы, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матье. Так может это всего лишь изощренные игры его разума?

Режиссер Ян Гозлан признается в интервью, что при написании сценария он отталкивался от реальных случаев авиакатастроф. Но его история лишена излишней документальности, это не реконструкция событий, хотя и изобилует интересными техническими подробностями как устройства самолета, так и процесса расшифровки самописцев с бортов.

Главную роль в картине, как и в его предыдущей работе «Идеальный мужчина», исполняет 32-летний Пьер Нинэ — все еще молодая, но уже громко заявившая о себе звезда французского кино. Актер удостоился премии «Сезар» за роль в биографической мелодраме «Ив Сен-Лоран» (2013). Также Нинэ прославился игрой в фильме Франсуа Озона «Франц» (2016) и в экранизации одного из самых популярных романов Ромена Гари «Обещание на рассвете» (2017). «Черный ящик» — настоящий бенефис талантливого актера, ведь вся история показана зрителю его глазами. Страхи, сомнения и путающиеся мысли через главного героя передаются и аудитории.

«Черный ящик» — идеальный параноидальный триллер, несколько раз резко меняющий направление развития сюжета. Расследование авиакатастрофы заставляет Матье сомневаться даже в близких людях, он чувствует, что трагедия стала результатом заговора производителей самолетов и компаний, обеспечивающих лицензирование их технических характеристик. Когда маленький человек сталкивается с системой, победить он может, только поставив на карту свою жизнь. Ставки высоки, напряжение в кадре растет с каждой минутой и до самого финала.

Фильм молниеносно стал хитом кинопроката на родине, во Франции. Более 8 миллионов просмотров трейлера и активные восторженные комментарии в рунете демонстрируют, что фильм продолжит свой успех и в кинотеатрах России. Идеальный микс самых популярных жанров - триллер, детектив и экшн, а также финальный сюжетный твист - беспроигрышная комбинация, задающая высокий потенциал зрительского хита.