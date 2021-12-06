Наполненный раками без документов автомобиль задержали под Астраханью

В Ахтубинском районе Астраханской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Volkswagen Touareg, в багажнике которого они нашли три мешка с живыми раками. В общей сложности местный житель перевозил в своей машине 45 кг обитателей пресноводных водоемов.

При этом водитель не имел необходимых документов на продукцию. Какие-либо пояснения полицейским он давать отказался, пишет «Астрахань-24».

В региональном УМВД агентству также рассказали, что правоохранители нашли в автомобиле резиновый костюм для рыбалки. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося и способ вылова раков.