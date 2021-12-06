Во вторник на Москву обрушится сильнейший снегопад

В Москве ожидают самый сильный снегопад за послевоенную историю. Метель обрушится на столицу 7 декабря во вторник. По прогнозам, осадки ожидаются с 9 до 15 часов, сообщает телеканал «Известия». Видимость ухудшится до 500–1000 м. Произойдет существенный прирост снежного покрова. Сугробы вырастут с 10 до 15–17 см, что характерно для конца года. Возможны коллапс на дорогах и сбои в авиасообщении. Осадки немного ослабеют лишь к вечеру.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.