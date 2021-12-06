В Аргентине одобрили «Спутник Лайт»

Власти Аргентины одобрили «Спутник Лайт». Вакцина будет применяться как самостоятельный препарат и как бустер для других медицинских иммунобиологических. Эффективность составила более 94%, передает телеканал «Известия». Как заверили в Российском фонде прямых инвестиций, «Спутник Лайт» совмещают с четырьмя зарубежными вакцинами. Всего в Аргентине используют шесть препаратов.

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