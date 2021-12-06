Прямой эфир
Мир
Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Мир
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о силе украинской армии
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Мир
В «Газпроме» назвали объем израсходованного Европой газа из ПХГ
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Общество
В РАН оценили необходимость модификации российской вакцины под «Омикрон»
Общество
Ракова назвала число привившихся от COVID-19 в Москве с начала года
Общество
Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде

Курорт «Игора» получил Гран-при нацпремии Russian Event Awards

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всесезонный курорт «Игора» в Ленинградской области стал обладателем Гран-при в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Церемония прошла 3 декабря в Ульяновске, говорится в релизе, поступившем 6 декабря в «Известия».

Правила «Игоры Драйв»: что изменится на трассе в Ленобласти перед «Ф-1»
Идея проведения этапа «Королевских гонок» на автодроме под Питером одобрена всеми заинтересованными сторонами

Сообщается, что «Игора» представила уникальную инфраструктуру для спорта, отдыха и развлечений круглый год, за счет чего привлекает большое количество мероприятий. Так, ежегодно на курорте проходит более 35 крупных ивент-проектов и более 450 корпоративных мероприятий.

Зимой гостям предлагают горнолыжные склоны, трассы для беговых лыж и тюбинга, летом — озеро Развлечений с оборудованным пляжем, подогреваемыми бассейнами и вейк-парком.

Круглый год для туристов работает один из крупнейших спа-комплексов на Северо-Западе и многофункциональный Ледовый дворец с ареной, керлингом, развлекательной зоной и конференц-площадками вместимостью до 2 тыс. человек.

В разные годы в «Игоре» выступали Loboda, группа «Ленинград», Григорий Лепс, Валерий Меладзе, группа «БИ-2». Ежегодно здесь проходят этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross, аквашоу Red Bull Jump&Freeze, фестиваль автомобильной культуры и мотоспорта Tsunami PICNIC и другие масштабные события.

Ежегодно курорт принимает более 300 тыс. человек.

Кроме того, «Игора» первой на Северо-Западе запустила магазин онлайн ски-пассов, а в 2021 году открыла сервис онлайн-бронирования инструкторов по горным лыжам и сноуборду.

2 декабря курорт объявил об открытии горнолыжного сезона: начали работу прокат оборудования, инструкторский отдел, четырехкресельный подъемник, горнолыжные склоны, в том числе учебный.

В настоящее время модернизируется детский горнолыжный клуб Igora Kids Club. Помимо тренировок на выделенном склоне в программу добавятся развивающие мастер-классы. Под руководством опытных аниматоров ребята приобретут полезные навыки, хобби или познакомятся с будущей специальностью.

Премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 года и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. В текущем году на участие в конкурсе было подано 515 заявок из 62 регионов России. В финале участвовали 196 проектов из 46 регионов России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021