В Moderna допустили снижение эффективности своих вакцин против «Омикрона»
Новый штамм «Омикрон» может снизить эффективность вакцины Moderna. С заявлением выступил президент компании Стивен Хоуг во время интервью телеканалу ABC. При необходимости препарат могут обновить и перевыпустить, передает телеканал «Известия». Хоуг выразил надежду, что пандемия закончится в 2022 году.
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