В Подмосковье cпрос на коттеджи в зимние праздники вырос на 15%
В Подмосковье заканчиваются дома в аренду на Новый год. Спрос на коттеджи в зимние праздники вырос на 15%. Даже после открытия границ люди не рискуют лететь за рубеж, сообщает телеканал «Известия». Большие компании ищут варианты в удаленных частях региона. Стоимость съема дома оказалась на 16% выше прошлогодней цены. Риелторы не исключают, что ставка поднимется на 15–20%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.