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Главный редактор Mash возглавит холдинг News Media

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Медиахолдинг News Media объявляет о кадровых перестановках. Елена Лапина, которая занимала должность генерального директора холдинга с октября 2018 года, покидает пост в связи с переходом на другую работу. Во главе с Еленой Лапиной холдинг получил новый современный вектор развития, были реструктурированы и объединены все медиаактивы, многие из которых получили новую жизнь. Были запущены YouTube-шоу «Алена, блин!» и «Дайте сказать», а документальные фильмы канала «LIFE doc» получили многочисленные международные и российские награды.

Новым генеральным директором назначен Максим Иксанов, ранее занимавший должность генерального директора и главного редактора информационного портала Mash.

Исполняющим обязанности главного редактора Mash назначен Евгений Новиков, ранее возглавлявший Mash на Мойке.

В холдинге появятся новые должности: Андрей Бурцев, главный редактор информационного портала LIFE и telegram-канала SHOT, станет заместителем генерального директора холдинга по информационной политике. Должность операционного директора займет Анастасия Сергеева. Максим Томм присоединится к команде холдинга на посту исполнительного директора.

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