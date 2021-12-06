Еще пять улиц планируют капитально отремонтировать во Владивостоке

Во Владивостоке в 2022 году планируют капитально отремонтировать еще пять улиц. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

По данным ведомства, улицы Нейбута и Калинина отремонтируют комплексно в несколько этапов. На Нейбута в порядок приведут отрезок от перекрестка Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова до остановки «Демидюк», а на Калинина – от дома № 78 до дома № 28-б, строение 2.

«Улица Давыдова будет отремонтирована от пересечения с Русской до дома № 40», — цитирует сотрудников профильного управления ИА PrimaMedia. Также капремонт пройдет на улицах Шуйской и Волжской.

В рамках комплексного обновления подрядчик должен будет привести в порядок ливневки и инженерные коммуникации, благоустроить тротуары, восстановить лестницы и подпорные стены, уложить асфальт на проезжей части, установить новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанести разметку. На улице Волжской также необходимо отремонтировать мост через Вторую речку.

В 2021 году во Владивостоке по нацпроекту отремонтировали улицы Ладыгина, Окатовую, Харьковскую, Бородинскую, Посьетскую, Адмирала Захарова и Ватутина.