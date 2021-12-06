В океанариуме во Владивостоке появился детеныш древней акулы

В Приморском океанариуме во Владивостоке родился малек зебровидной бычьей акулы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в понедельник, 6 декабря.

Это первый опыт успешного разведения данного вида в России. Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которых в современном мире существует девять видов. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними, отмечает телеканал «Звезда».

«В Приморском океанариуме появился на свет малек зебровидной бычьей акулы Heterodontus zebra. Яйцо, из которого появился на свет акуленок, акула–мама отложила в январе, таким образом инкубация, то есть развитие зародыша до момента прорыва яйцевой капсулы, продолжалась 11 месяцев», — рассказали в океанариуме.

По словам главы отдела содержания гидробионтов тропических морей Натальи Гиревой, в океанариуме живут пять взрослых зебровидных бычьих акул: три самки и два самца. Биологи наблюдали за поведением хищных рыб, экспериментировали с условиями инкубации. И вот теперь в океанариуме зебровидных бычьих акул стало шесть, пишет Life.ru.

Вес детеныша — 35 г, размер — 177 мм. В основе рациона этого хищника — моллюски, беспозвоночные и морские ежи. Малька кормят небольшими кусочками гребешка и кальмара, креветочной икрой и мизидой, отмечает «Ридус».

Программа разведения зебровидной бычьей акулы реализуется в Приморском океанариуме с 2018 года, пишет RT.

В апреле ученые из Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН в Приморье начали испытания нового способа исследования биоразнообразия водоемов путем сбора образцов ДНК в воде.