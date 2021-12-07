Есть теория, что всерьез мировой порядок меняется только в результате войн, глобальных потрясений, после которых люди просто оказываются перед фактом новой реальности. И, в общем, история более или менее подтверждает это. Но ничего нового в результате разрушительных катаклизмов не появилось бы, если бы эта новая реальность не начала вызревать задолго до них.

Похоже, что именно так происходит и сейчас. Прямо на наших глазах возникают очертания нового мира, которые, во многом не будут похожи на то, к чему мы привыкли. Коронавирус, как ни крути, стимулировал этот процесс возникновения будущего.

Хорошо это или плохо, но США не могут и, в какой-то мере, не хотят играть роль лидера современного мира. Западная Европа, столь много сделавшая в последние пару веков для прогресса всего человечества, разобщена и пытается выработать какую-то общую стратегию, что, пока, мягко говоря, ей не очень удается. В общем, мы видим не только отсутствие мирового лидерства, но и кризис идей в сфере понимания образа желательного будущего, к которому человечеству стоило бы стремиться.

Ускоряющаяся глобализация, обязанная во многом стремительному расширению общего информационно-коммуникационного пространства, столкнулась с отсутствием согласия между разными частями человечества относительно того, а куда же все-таки мы движемся и каким хотим видеть мир.

В такой ситуации, неизбежно некоторое разобщение. Мир становится мозаичным, лишенным выраженной иерархии. Разные страны, регионы, макрорегионы выбирают собственную стратегию, создают союзы, объединения, даже просто временные соглашения, чтобы действовать более или менее согласовано.

Увы, эта разнонаправленность, конечно же, вызывает риски, создает опасность конфликтов, порожденных, прежде всего, сиюминутным столкновением интересов тех или иных игроков на мировой сцене.

В общем контексте кризиса мирового согласия можно отдельно выделить Азию, которая, похоже, оказалась сегодня самым перспективным макрорегионом развития. Было бы, конечно, преувеличением сказать, что Азия не испытывает никаких проблем: чего стоит хотя бы Афганистан, положение дел в котором может взорвать не только азиатскую, но и общемировую ситуацию.

Но, с другой стороны, именно в Азии находятся бурно развивающиеся Китай, Индия, Индонезия, Пакистан и многие другие страны. Именно в этом макрорегионе, крупнейшей части света, между прочим, живет почти две трети человечества. И, кстати, имеются все мыслимые природные ресурсы. Заметим, что большая часть России также располагается в Азии.

И вот вместе с остальной частью планеты Азия оказалась в нынешней, довольно кризисной ситуации. Понятно, с одной стороны, что считать Азию уж чем-то слишком единым нет особых оснований. Но, с другой стороны, страны этого региона соединены географически, исторически, экономически, культурно и социально. Потому возникает вопрос, причем вопрос принципиальный, а может ли Азия, ее элиты так взаимодействовать, чтобы выработать какие-то общие подходы к мировым вызовам, разрешать конфликты на своей территории, сотрудничать в целях развития и безопасности?

Это весьма существенный вопрос. До самого недавнего времени, так или иначе, Азия была разделена. В ХIХ веке ее делили разного рода внешние игроки: империи, вроде Британской, Российской или Германской, страны, например, США и Франция. Чуть позже наступила пора идеологического вмешательства: коммунизм противостоял капитализму (хотя сейчас это звучит несколько странно) прежде всего в лице СССР и США. Но сегодня это точно в прошлом. Более того, даже США, при всем своем могуществе, могут только пытаться влиять на положение дел в Азии. Где-то, конечно, у них больше возможностей, например, на Ближнем Востоке. А где-то их совсем мало, например, в Китае.

В общем, можно сказать, что нынешняя Азия — вполне самостоятельный регион, очевидно обладающий силами для развития по собственному плану. Вопрос только в том, есть ли такой план и может ли он быть выработан в ближайшем будущем. И это главный вызов для Азии как таковой.

При всей внешней умозрительности этот вопрос необычайно важен. В условиях исчезновения, размывания так называемого западного лидерства, Азия осталась почти наедине с собой. Народам, ее населяющим, их элитам необходимо найти свои способы взаимодействия и решения ключевых вопросов современного мира. Тут и проблемы безопасности, и проблемы климата, и вопросы ценностей, соответствующих или нет привычкам людей.

И дело не в том, что Азия, ее страны как-то изолируются от остального мира. Это невозможно, поскольку Азия и есть большая часть мира, во всяком случае по населению. Нет, дело в том, что всему миру предстоит реорганизация. И, возможно, именно Азия окажется одним из центров конструирования будущего. Может, прямо у нас на глазах, именно в Азии возникают контуры нового мирового порядка. И, бог даст, без войн. Многое позволяет надеяться на это.

То, что регион располагает для этого необходимыми ресурсами — нет сомнений. То, что азиатские страны, при всех спорах между собой, имеют способность договариваться — безусловно. Справится ли Азия с задачей формирования нового мира? Будущее покажет.

Во всяком случае есть, что обсудить. В том числе на ближайшей XII Азиатской конференции Валдайского клуба на тему: «Россия и Азия в меняющемся международном порядке», которая состоится 7–8 декабря в Москве.

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Союза писателей

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