«Сверхдержава», «Красная империя», «Страна победившего социализма», «Колосс на глиняных ногах» и даже «Тюрьма народов». Этими и другими определениями до сих пор продолжают называть страну, которой не стало 30 лет назад. СССР, пусть и ушел безвозвратно с политической карты, навсегда остался в памяти — и не только его бывших жителей. На протяжении семи десятилетий мир следил за успехами и неудачами советского эксперимента. Кто-то испытывал страх перед восточным соседом, кто-то пытался перенять модель марксизма-ленинизма.

Однако Союз с его огромными территориями, ресурсами и производственными мощностями проиграл сражение за свое существование. Есть те, кто скажут, что это — результат коварных планов Запада, который купил страну «джинсами» и «колой». Да, действительно, геополитические противники СССР не одно десятилетие вынашивали антисоветские планы. Тем не менее, причины распада страны все же находятся намного глубже.

Застой в экономике, обострение межнациональных отношений, идеологический кризис, падение авторитета на международной арене, несогласованность горбачевских реформ и желание руководства республик взять власть в свои руки. Все это в итоге полыхнуло и привело к развалу государства. Тенденции того времени ясно показывали: вместе «15 сестер и братьев» ужиться уже не могли. Это продемонстрировал и начавшийся в конце 80-х годов «парад суверенитетов». Быстрее всех декларации о государственной независимости приняли в прибалтийских странах. В течение 1990 года такие документы появились и в остальных республиках, включая Россию.

В декабре того же года президент СССР Михаил Горбачев предложил провести референдум об изменении взаимодействия союзного центра и республик, которые должны были получить больше полномочий. От участия в плебисците сразу отказались власти Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии. Итоги на оставшихся территориях были для союзного центра позитивными — за сохранение СССР высказались более 76% населения. На основе этих результатов был запущен новый цикл переговоров о создании обновленного государства — Союза Советских Суверенных Республик. Но реализоваться ему было уже не суждено. Помешали, в том числе, действия ГКЧП в 1991 году, вошедшие в историю как «августовский путч». После этих событий существование «нерушимого Союза свободных республик» стало формальностью.

Беловежские соглашения 8 декабря 1991 года финализировали решение клубка годами копившихся проблем. Ровно 30 лет назад лидеры России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Белоруссии (Станислав Шушкевич) в Беловежской пуще подписали договор, де-юре поставивший точку в существовании СССР. Тогда же было учреждено и Содружество Независимых Государств (СНГ). А 25 декабря Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента. Тогда же над московским Кремлем был поднят государственный флаг России.

И все же от этой эпохи осталось больше, чем ушло. Новогодние праздники жители теперь уже независимых стран проводят за просмотрами классики советского кинематографа. Бесчисленные достижения науки и культуры тех лет до сих пор считаются неотъемлемой частью национально-культурного кода многих наций. На улицах городов постсоветских стран множество потрепанных временем «хрущевок» и «брежневских домов». Памятники советским государственным деятелям украшают центральные площади городов, а проспекты Ленина, бульвары Победы и Советские улицы можно найти на картах практически всех населенных пунктов на пространстве бывшего СССР.

Ленинград, Сталинград, Свердловск, Горький, Калинин, Ленинабад, Куйбышев — эти названия то и дело звучат даже сегодня. Тем не менее, волна «декоммунизации» так или иначе прошла по всем постсоветским странам. В некоторых это делается с особым усердием. Например, украинское руководство на протяжении прошедших десятилетий стремилось обозначить свою «идентичность» через отрицание советского прошлого и обозначение этого периода как «оккупационного». К примеру, в 2021 году киевские власти отчитались о сносе последних памятников Ленину, а еще раньше на Украине была запрещена коммунистическая партия. В других странах стилистика, схожая с советской, и сегодня остается на официальных символах. К примеру, элементы времен СССР можно увидеть на гербах независимых Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Правопреемницей ушедшей сверхдержавы стала именно Россия, занявшая место «Красной империи» в Совете Безопасности ООН. Но не только геополитика определила ведущие позиции РФ на постсоветском пространстве. Выступая посредником в урегулировании целого ряда конфликтов, Россия прочно закрепляет за собой этот статус. Организация переговоров лидеров Армении и Азербайджана, гарантии защиты Белоруссию в случае агрессии, отправка миротворцев во взрывоопасные регионы СНГ — все это фиксирует особое внимание к бывшим союзным республикам. Приоритет постсоветского пространства зафиксирован и в ключевых внешнеполитических документах России. Да и рядовые россияне с теплотой вспоминают ушедшее время. Согласно последним опросам ВЦИОМ, почти две трети наших граждан сожалеют о распаде СССР.

«Кто в Совете, тот за людей в ответе», — гласила одна из популярных советских поговорок. Именно обычные люди стали главными жертвами «крупнейшей геополитической катастрофы XX века», как назвал развал страны президент России Владимир Путин. Граждан огромного государства разбросало по десяткам разных стран и многие из них продолжают испытывать сложности с возвращением на родину. Ярчайшим примером может служить «крымская весна» 2014 года, ставшая выражением желания людей вернуться домой. Это желание росло несколько десятилетий, и «антисоветский» выбор Украины стал одним из поводов решения наболевшего вопроса.

Спустя 30 лет после краха сверхдержавы Россия продолжает сталкиваться с необходимостью защищать свои интересы на внешнеполитическом треке — проблем на нем в последние годы, кажется, только прибавилось. За три десятилетия российские элиты разочаровались в изначально привлекательном западноцентричном мире, где РФ была уготована лишь роль ведомой страны. Новая Россия выбрала другой путь — сохранения наследия прошлого и укрепления статуса великой державы. Наше государство смогло сохранить особый статус в мировой иерархии, закрепить ядерный паритет, модернизировать вооруженные силы, выстроить новую модель отношений с лидерами нового — незападного мира. Тем не менее, остается немало вызовов, которые современной России, как наследнице сверхдержавы, еще только предстоит решить.

Автор — журналист «Известий»

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