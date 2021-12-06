Грузовик с пиротехникой загорелся на трассе в Казахстане

На трассе в Казахстане вспыхнул грузовик с пиротехникой. Об этом сообщается на странице ДЧС Акмолинской области Казахстана в Instagram.

Инцидент произошел 4 декабря. Грузовик, везший пиротехнику, загорелся на дороге, и она тут же стала взрываться. Отмечается, что залпы фейерверков были заметны за сотни метров. Единственное, что успел сделать водитель — отцепить от горящего прицепа тягач и отогнать его подальше.

Кабина транспорта в результате пожара не пострадала, однако полуприцеп сгорел полностью. Жертв и пострадавших нет.

В июле в Саратове грузовик сорвался с моста, упал на газовую трубу и загорелся. Водитель успел оперативно покинуть кабину.